Entrou na casa como “Maria Chuteira”, mas na Internet é uma bomba. Mariana Sá como nunca a viu

A sua entrada na casa do Big Brother Verão ficou marcada por uma alcunha que rapidamente deu que falar. Mas, fora do reality show, a imagem que mostra nas redes sociais é bem diferente e surpreendente. Entre produções arrojadas, looks elegantes e fotografias repletas de confiança, há quem diga que está mais deslumbrante do que nunca.

Falamos de Mariana Sá, uma das concorrentes do Big Brother Verão, que tem conquistado a atenção dos telespectadores desde os primeiros dias do programa. Se dentro da casa a sua personalidade promete não deixar ninguém indiferente, cá fora já era uma presença bastante ativa nas redes sociais.

No Instagram, Mariana revela uma faceta muito mais glamorosa e ousada. As publicações mostram-na em eventos, viagens e sessões fotográficas, onde não faltam coordenados sofisticados, vestidos justos e visuais que evidenciam o seu gosto pela moda.

Numa das imagens que mais tem chamado a atenção, a concorrente surge com um elegante vestido preto de decote profundo, complementado por botas altas e cabelos soltos em ondas. O look sofisticado, aliado à postura confiante, tem sido alvo de inúmeros elogios dos seguidores, que não poupam comentários à sua beleza.

Apesar de ter entrado na casa com o rótulo de "Maria Chuteira", Mariana Sá mostra que há muito mais para descobrir sobre si. Nas redes sociais, revela uma mulher segura, vaidosa e dona de um estilo muito próprio, que vai muito além da imagem apresentada no programa.

Enquanto continua a dar que falar dentro da casa mais vigiada do País, cá fora as suas fotografias continuam a conquistar milhares de reações. E para quem só agora a está a conhecer através do Big Brother Verão, basta uma visita ao seu Instagram para perceber porque tantos a descrevem como uma verdadeira bomba nas redes sociais.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e descubra um lado de Mariana Sá que ninguém conhece.