Fora da casa e fora do Top 10: este concorrente foi expulso do Big Brother Verão

Largou Direito pela vida noturna e tem o sonho de ser «Maria Chuteira»: Saiba tudo sobre Mariana Sá, concorrente do Big Brother Verão

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A gala deste domingo do Big Brother Verão ficou marcada por muitas surpresas, mas também pela expulsão desta concorrente. Depois de uma semana de tensão e de apelos ao voto, Mariana Sá foi a concorrente escolhida pelo público para abandonar a casa mais vigiada do País, com apenas 22% dos votos.

Em risco de expulsão estavam cinco concorrentes: Afonso, Ana Luísa, Mariana Sá, Raquel e Sara. A decisão ficou nas mãos dos espectadores, que determinaram a saída de Mariana Sá, colocando assim um ponto final no seu percurso nesta edição do reality show da TVI.

Sara foi a mais votada da semana, juntando 25% dos votos, Afonso seguiu-se com 29%, Ana Luísa com 25% e Raquel com 24%.