Hugo quebra o silêncio após ataque de Mariana Sá, com quem se envolveu: «É muito baixo nível chamar-me anão e burro»

Hugo esteve no Diário do Big Brother Verão 2026 e reagiu, pela primeira vez, às duras declarações da ex-namorada, Mariana Sá. O ex-concorrente mostrou-se surpreendido com as palavras da antiga companheira e garantiu que a sua versão dos acontecimentos é bem diferente.

Depois de Mariana Sá ter feito duras críticas à relação que viveu com Hugo, o ex-concorrente decidiu responder no Diário do Big Brother Verão 2026. Visivelmente abalado, Hugo confessou ter ficado surpreendido com as imagens que viu e lamentou a forma como foi retratado.

«Vi estas imagens e estou chocado», começou por dizer. «Admito que a versão dela seja diferente da minha, mas isto é muito feio. O que me incomoda é a forma como me adjetiva. É muito baixo nível chamar-me anão e burro. É muito feio», desabafou.

«Havia uma relação de respeito lá fora. É muito injusto», rematou, sem esconder estar magoado com as palavras de Mariana Sá.