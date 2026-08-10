Mariana Sá revela tudo sobre envolvimento com Hugo Pereira: «Tenho pena de só ter chamado anão e burro»

Mariana Sá foi expulsa do Big Brother Verão na gala deste domingo, dia 9 de agosto. E já depois de abandonar a casa teve oportunidade de responder às declarações de Hugo, com quem teve um envolvimento.

Esta segunda-feira, dia 10, a concorrente esteve no Dois às 10 e foi confrontada com a versão apresentada pelo ex-concorrente do Secret Story 10 no Diário do Big Brother Verão.

Mariana mostrou-se particularmente indignada com algumas das afirmações de Hugo e garantiu ter provas que, segundo afirma, permitem contrariar parte do que foi dito: «Tenho pena de só ter chamado anão e burro», atirou, numa reação dura ao antigo envolvimento entre os dois. Assim, a ex-concorrente reforçou que Hugo é ainda "mentiroso".

Recorde-se de que, durante a permanência na casa, Mariana tinha contado a Miguel alguns detalhes sobre a relação que manteve com Hugo. Na altura, referiu-se ao ex-concorrente como «um anão» e «um burro» e revelou alguns pormenores sobre a forma como se envolveram.

Recorde a versão de Hugo:

Depois de tomar conhecimento das declarações da concorrente, Hugo Pereira decidiu apresentar a sua versão no Diário do Big Brother Verão: «Conheci a Mariana através de amigos. Não me apaixonei. Isso não é verdade», garantiu.

O ex-concorrente afirmou, contudo, que Mariana pagou uma viagem a um amigo seu, embora tenha considerado que a situação foi relatada de forma diferente daquilo que realmente aconteceu.

Sobre o envolvimento entre os dois, Hugo foi igualmente direto. «Envolvemo-nos uma vez», afirmou, negando que tenha ligado várias vezes a Mariana. «Estive com a Mariana uma vez só», reforçou. Já a ex-concorrente revelou ter sido mais do que uma vez.

Hugo apresentou ainda uma versão diferente sobre a forma como Mariana terá procurado manter o contacto. «Tenho o registo de 30 e tal chamadas numa noite. Ligou-me imensas vezes», afirmou, acrescentando que, segundo conta, a concorrente chegava a sair mais cedo para o seguir.

As declarações acabaram por deixar marcas no ex-concorrente, que admitiu ter ficado magoado com a forma como Mariana falou sobre ele. «Chamar-me anão e burro é algo que não consigo aceitar», confessou. «Magoa-me, deixa-me triste», acrescentou.