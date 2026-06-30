Dois dias bastaram para se tornar a concorrente mais popular do Big Brother Verão. Tudo por causa de um sonho insólito

Mariana Sá entrou há apenas dois dias no Big Brother Verão 2026, mas já se tornou numa das concorrentes mais populares da edição. A jovem de 23 anos foi a mais votada pelos fãs no canal oficial de WhatsApp do Reality, a grande novidade desta temporada do programa da TVI.

A estreia do Big Brother Verão 2026, apresentado por Maria Botelho Moniz, trouxe uma nova forma de interação com os espectadores. A acompanhar o arranque da edição, o Reality lançou o seu canal oficial de WhatsApp, permitindo aos fãs estarem ainda mais próximos de tudo o que acontece na casa mais vigiada do País. E foi precisamente nessa plataforma que Mariana Sá conquistou a preferência do público.

Natural de Vizela, Mariana ficou imediatamente conhecida como a "Maria Chuteira", depois de, na sua VT de apresentação, assumir sem rodeios que sonha namorar com um futebolista e que gostava de ser mulher de um jogador.

Mas a personalidade da concorrente vai muito além dessa declaração. O seu percurso é tão improvável quanto a forma descontraída com que encara a vida. Abandonou o curso de Direito ao fim de três anos, não por dificuldades académicas, mas porque preferia a vida noturna. Atualmente trabalha como rececionista, embora admita, sem filtros, que não gosta de trabalhar.

Percorra a galeria e conheça melhor esta concorrente.