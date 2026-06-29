Não gosta de trabalhar e sonha com futuro ao lado de futebolista como «Maria Chuteira» Conheça Mariana Sá, a concorrente do Big Brother Verão

Com apenas 23 anos, Mariana Sá chegou à casa do Big Brother Verão e já se tornou numa das concorrentes mais comentadas da edição. Natural de Vizela, não tem papas na língua: quer namorar com um futebolista e assume com orgulho que quer ser «Maria Chuteira».

O percurso de Mariana é tão improvável quanto a sua personalidade. Abandonou o curso de Direito ao fim de três anos, não por dificuldades académicas, mas por preferir a vida noturna. Atualmente trabalha como rececionista, mas admite abertamente que não gosta de trabalhar.

Dentro de casa, promete não ser uma concorrente fácil. Descreve-se como intensa e impulsiva, com pouca paciência para conflitos ou críticas à sua falta de organização. O grande objetivo é alcançar o estilo de vida dos sonhos e garante ser uma fonte de entretenimento constante ao longo do programa.

Ainda assim, há um valor que não abdica: a lealdade. Sublinha o apoio incondicional aos amigos que estiveram presentes nos momentos mais difíceis. Competitiva e com dificuldade em lidar com a derrota, Mariana entra na casa determinada a vencer e a “fazer barulho”.