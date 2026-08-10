Já é oficial! Miguel pede Mariana Sá em namoro. E há um pormenor que deixa os colegas indignados

Depois de muitos pedidos por parte dos colegas e da própria amiga especial, Miguel decidiu finalmente dar o passo que todos aguardavam: oficializar a relação. Na Gala deste domingo, dia 9 de agosto, o Big Brother preparou um cenário romântico especialmente para o momento, com direito a banco de jardim e ambiente intimista.

Com um ramo de flores na mão, e depois de uma pequena conversa recheada de declarações, Miguel ajoelhou-se e pediu a concorrente em namoro, num gesto que a apanhou completamente de surpresa. Entre lágrimas e sorrisos, o casal trocou ainda juras de amor perante as câmaras.

Já na sala, os restantes concorrentes não esconderam a felicidade pelo casal, celebrando o momento em conjunto. A festa ganhou, no entanto, um novo capítulo quando foi revelado que Miguel gastou cerca de 6.000 euros do prémio final para concretizar o pedido, um valor que rapidamente se tornou o principal assunto de conversa entre os colegas.