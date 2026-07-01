Primeiro casal desta edição? Dois concorrentes assumiram interesse um no outro. Saiba quem

Ainda é cedo para falar em romance, mas já há dois concorrentes do Big Brother Verão a dar que falar. Mariana Sá e Miguel admitiram que existe uma ligação especial entre ambos e não esconderam que a relação poderá evoluir.

Durante uma conversa com Mariana Salgueiro - numa dinâmica em que ela era uma espécie de cupido - Mariana Sá foi desafiada a falar sobre a proximidade com Miguel e respondeu de forma esclarecedora: «Tem pernas para andar».

Já Miguel também não descartou a hipótese de nascer algo mais entre os dois, assumindo que existe interesse da sua parte.

Resta agora saber se a cumplicidade que já se faz sentir dentro da casa mais vigiada do país será suficiente para dar origem ao primeiro casal desta edição do Big Brother Verão.

Percorra a galeria de fotografias que preparamos para si e veja as imagens do momento que está a dar que falar.