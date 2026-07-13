Mariana Salgueiro surpreende ao revelar o sacrifício que fez para entrar no Big Brother Verão
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Mariana Salgueiro esteve no "Dois às 10" e surpreendeu ao revelar a decisão marcante que tomou para conseguir concretizar o sonho de entrar no "Big Brother Verão".
Mariana Salgueiro esteve esta segunda-feira no programa "Dois às 10", da TVI, onde fez um balanço da sua passagem pelo "Big Brother Verão", depois de se ter tornado a terceira concorrente expulsa desta edição.
À conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a ex-concorrente recordou a experiência vivida dentro da casa mais vigiada do país e surpreendeu ao revelar a decisão marcante que tomou para conseguir concretizar um sonho antigo.
"Deixei de fumar para entrar no Big Brother", confessou Mariana, explicando que quis preparar-se da melhor forma para enfrentar o desafio e evitar dificuldades durante a permanência no reality show.
A antiga concorrente revelou ainda que a entrada no programa era um objetivo que alimentava há muitos anos. "Demorei 25 anos, mas sabia que ia entrar no Big Brother", afirmou, mostrando-se convicta de que, mais cedo ou mais tarde, iria concretizar esse desejo.
Durante a entrevista, Mariana Salgueiro destacou ainda que entrou na experiência fiel à sua personalidade, assumindo-se como uma mulher de ideias firmes e sem receio de mostrar quem realmente é.
Apesar da saída precoce, a ex-concorrente garantiu que leva consigo uma experiência marcante, novas aprendizagens e a satisfação de ter concretizado um sonho que perseguiu durante décadas.
Veja o momento: