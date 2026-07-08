“Chapa de peso”: São quatro os nomeados da semana. E os nomes são surpreendentes

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Conheça os concorrentes em risco de abandonar a casa esta semana.

A mais recente gala do Big Brother Verão trouxe uma expulsão inesperada e também uma das listas de nomeados mais fortes da edição. Mariana Salgueiro, Ana Luísa, João Ventura e Sara estão em risco de abandonar a casa, no que promete ser uma votação renhida entre quatro concorrentes que têm marcado o jogo.

A decisão deixou muitos espectadores surpreendidos, uma vez que todos os nomeados têm assumido um papel de destaque na dinâmica da casa, seja pelas estratégias, pelos confrontos ou pelas relações que estabeleceram com os restantes concorrentes.

Quatro protagonistas em risco

Mariana Salgueiro continua a ser uma das concorrentes mais faladas da edição. A sua personalidade vincada e a participação ativa nos momentos mais intensos da casa fizeram dela uma das figuras centrais do reality show.

Também Ana Luísa integra a lista de nomeados. A concorrente tem dividido opiniões entre colegas e público, alternando momentos de maior proximidade com episódios de tensão que contribuíram para o seu destaque ao longo das últimas semanas.

João Ventura é outro dos concorrentes em risco de expulsão. Com uma postura interventiva e envolvido em várias discussões e decisões importantes dentro da casa, tornou-se uma das presenças mais influentes do jogo.

Já Sara completa a lista desta semana. A concorrente tem vindo a conquistar protagonismo através das suas intervenções e da forma como se posiciona nas diferentes situações que surgem diariamente no programa.

Votação promete ser equilibrada

A presença de quatro concorrentes fortes na lista de nomeados faz antever uma das votações mais disputadas desta edição do Big Brother Verão. Nas redes sociais, muitos fãs já demonstraram surpresa com o resultado das nomeações, considerando que qualquer uma das possíveis saídas poderá alterar significativamente as dinâmicas do jogo.

Com personalidades marcantes e percursos distintos dentro da casa, Mariana Salgueiro, Ana Luísa, João Ventura e Sara entram agora numa semana decisiva, ficando nas mãos do público a escolha de quem continuará na competição e de quem verá a aventura chegar ao fim.

Temas: Mariana Salgueiro Ana Luísa João Ventura Sara

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