«Uma miúda de 23 anos pensa em casar?» Momento hilariante de Mariana Salgueiro torna-se viral

Mariana Salgueiro continua a dar que falar no Big Brother Verão e, desta vez, foi um momento protagonizado no confessionário que conquistou os telespectadores. A concorrente voltou a mostrar o seu sentido de humor e a sua espontaneidade, protagonizando uma conversa com o Big que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Tudo aconteceu quando o tema do casamento surgiu durante a conversa. Fiel ao seu estilo descontraído, Mariana respondeu de forma inesperada, arrancando gargalhadas.

"Mas alguma vez? Uma miúda de 23 anos pensa em casar? Eu tenho 52 e não penso… pronto, mas elas têm tempo de perceber que isso não é assim. Eu também cometi esse erro, mas pronto, já me curei", atirou, entre risos.

A forma natural e bem-humorada como a concorrente abordou o assunto fez com que o excerto fosse amplamente partilhado nas redes sociais, onde muitos internautas elogiaram a sua autenticidade e sentido de humor.

Desde a estreia do Big Brother Verão, Mariana Salgueiro tem sido uma das concorrentes que mais momentos divertidos proporciona dentro da casa. A sua boa disposição, aliada às respostas rápidas e espontâneas, tem conquistado os colegas e os telespectadores, que frequentemente destacam a sua capacidade para desdramatizar qualquer situação.

Nas plataformas digitais, o vídeo do confessionário depressa começou a circular, acumulando reações e comentários: «Não aguento esta mulher»; «Opa eu já me ri com ela»; «Tem a sua graça», lê-se na rede social X (antigo Twitter).