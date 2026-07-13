De eventual vencedora a expulsa: Saída da «grande protagonista» do Big Brother Verão deixa Internet em choque

A mais recente gala do Big Brother Verão ficou marcada por uma das expulsões mais surpreendentes desta edição. Mariana Salgueiro foi a concorrente menos votada pelo público para permanecer na casa e tornou-se, assim, a terceira expulsa do reality show, numa decisão que apanhou de surpresa tanto os colegas de jogo como os espectadores.

O choque começou com a salvação de Ana Luísa, que muitos acreditavam que abandonaria a casa. Depois, quando os concorrentes perceberam que Mariana Salgueiro não iria voltar, o ambiente mudou de imediato, com vários participantes a demonstrarem surpresa e dificuldade em esconder o choque.

A reação não se fez sentir apenas entre os concorrentes. Nas redes sociais, multiplicaram-se as mensagens de espanto de fãs do programa que não esperavam ver Mariana Salgueiro abandonar o jogo tão cedo. Para muitos, a concorrente assumia um papel central na dinâmica da casa e havia até quem achasse que ela poderia mesmo vencer o programa.

Entre os inúmeros comentários publicados online, destacou-se a opinião de um espectador que resumiu o sentimento de muitos seguidores do programa: "Não concordo nem entendo... para mim estava a ser a grande protagonista... fiquei estupefacto....".

Ao longo das últimas semanas, Mariana Salgueiro esteve envolvida em vários momentos de destaque, protagonizando debates, conflitos e situações que deram origem a algumas das conversas mais comentadas entre os fãs do formato. Precisamente por isso, a sua saída inesperada gerou um intenso debate sobre os critérios de votação e sobre o rumo que o jogo poderá agora tomar.

Com a eliminação de uma das concorrentes mais faladas desta edição, o Big Brother Verão entra numa nova fase, deixando em aberto a forma como a casa irá reorganizar as suas dinâmicas e quais serão os próximos protagonistas do programa.