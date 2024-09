Exclusivo: Marie «sem palavras» sobre atitudes de Daniela Ventura: «A ideia que eu tinha dela desde o início era a certa»

Cristina Ferreira sobre Marie: «Tu estiveste mesmo mal. As pessoas podem não ter essa noção»

A gala deste domingo, 1 de setembro, foi repleta de muitas emoções, onde Marie foi a primeira concorrente a ser expulsa da casa do Dilema.

A ex-concorrente esteve numa entrevista exclusiva para o digital da TVI, onde fez um balanço da sua experiência no programa: «Eu acho que saí na altura certa. Estou muito feliz, surpreendeu-me. Acho que tive em situações que se fosse cá fora já tinha ido embora».

Com a repórter digital Assunção Vilar, Marie foi questionada sobre os confrontos que teve com Daniela Ventura. «A Daniela foi uma desilusão?»: «Eu antes de criar uma ideia de alguém, crio a ideia de que as pessoas são sempre boas. Eu acho que os conselhos que lhe dei foram mesmo de amiga, aliás eu ofereci-lhe a minha casa se ela precisasse, porque percebi que ela estava realmente mal e fez-me muita confusão ela ter pedido aqueles conselhos e depois ter dito à frente de toda a gente que eu tinha maldade», começou por garantir.

Marie e Daniela Ventura estiveram numa forte discussão este sábado, 31 de agosto, que gerou muita polémica. Marie comentou: «Não é uma pessoa que aceita conversas, foi logo para a barracada. A primeira coisa que ela fez enquanto estava a ter o atrito comigo foi pegar em todos os pontos de histórias mais frágeis que eu tive para atirar contra mim e eu percebi que não eramos mesmo pessoas iguais. Afinal a ideia que eu tinha dela desde o início era a certa».

A influencer garantiu ainda que sempre teve o seu lado de amiga com David Maurício e não com o intuito de provocar Daniela Ventura: «Ele sabia que não havia maldade nenhuma (...) sou uma pessoa que nunca na vida deixaria alguém estar a falar por mim e insinuar maldade quando ele sabe que o que eu estava a fazer com ele era uma conversa».