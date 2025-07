Marie tem novo amor? Esta é a fotografia apaixonada que está a dar que falar

Marie está novamente a ser falada pela sua vida amorosa, numa altura em que tudo indica que tem um novo amor. Após a relação polémica que teve com um homem mais velho e que foi muito criticada, a ex-concorrente do Big Brother mostrou-se agora com outra pessoa em clima romântico.

Numa fotografia partilhada na sua partilhada na sua página de Instagram, a jovem de 23 anos mostrou-se muito próxima de um outro homem, cuja cara não foi identificada, porque a tapou com as mãos. Nos comentários há muita gente a elogiar, mas também a criticar.

«Sê feliz miúda. És tão nova, tão linda podia te dizer tanto mas tanto mais mas apenas direi. A nossa vida é muito mas muito valiosa. Sê feliz», lê-se. «Marie a vida e tão simples mas as vezes tens de ver de outra perspectiva o problema! Stay safe ! E cuida de ti nada e tão valioso como a tua cabeça em paz ! Então trata de ti ! Porque antes de cuidares de alguém trata de ficar bem 1», escreveu.

Veja a partilha em baixo: