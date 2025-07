Marie faz novas revelações chocantes sobre o seu estado de saúde: «Fiquei em coma...»

Marie de lingerie na cama! As fotos ousadas da concorrente do Dilema

Marie está a passar por um período difícil e, recentemente, uma amiga revelou que a ex-concorrente do Big Brother Famosos e do Dilema tentou pôr termo à vida. Agora, a jovem, de 24 anos, recorreu às redes sociais para se pronunciar sobre o tema.

«Já fui vítima dos meus próprios traumas durante muito tempo e isso levou-me à autodestruição. Acho que é importante sermos frios, às vezes, para proteção da nossa própria alma e ralhar conosco nesse sentido de acordar para a vida», começou por referir.

A criadora de conteúdos digitais prosseguiu, confirmando as revelações da amiga: «Houve um dia em que, literalmente, decidi suicidar-me e fiquei em coma. Quando acordei, percebi que não me restava nenhuma hipótese a não ser ficar até ao fim e reerguer-me. Que só eu me poderia salvar e só tinha a agradecer a cada trauma, porque no fundo foram eles que me tornaram uma pessoa sensível e empática. Foram eles que me ensinaram a ser quem sou e a descobrir profundamente aquilo que não quero».





Polémica instalada: Marie e Beatriz Prates eram inseparáveis, mas agora trocam acusações pesadas

Marie e Beatriz Prates conheceram-se aquando da participação de ambas no Dilema, da TVI, no verão do ano passado, mas as amigas inseparáveis estão agora de costas voltadas.

Recentemente, uma amiga de Marie veio revelar que a jovem, de 24 anos, atravessa uma fase muito complicada, principalmente no que diz respeito à sua vida amorosa. Num programa da CMTV, Beatriz Prates, de 23, comentou o tema e admitiu que está distante de Marie por causa dessa «amizade abusiva».

«A Marie já não faz parte da minha vida (...) Já que estamos a falar do impacto que esta relação teve na vida da Marie, também temos que falar do impacto que esta amizade abusiva tem na vida da Marie. Porque esta melhor amiga – a que colocou as stories – já fez com que a Marie se afastasse inúmeras vezes de mim, dos meus pais, de pessoas que gostam realmente dela. Eu sempre fiz o que pude para ajudar», contou.

E prosseguiu: «Esta amiga é mesmo extremamente abusiva e tóxica, a Marie inclusive já deixou de se dar várias vezes com esta amiga por estas situações, esta amiga inclusive já tentou fazer com que a Marie se virasse contra o pai. É mesmo muito injusto porque realmente eu vejo o sofrimento daqueles pais. Quando a Marie esteve internada a primeira vez, o pai ligava-me todos os dias».

A enteada do cantor Toy acabou por referir que a agora ex-amiga «é, infelizmente, uma menina muito influenciável». «É assustador! Todos os amigos da Marie se queixam do mesmo, que esta amiga realmente incide muito ali na vida dela e não deixa que ela se dê com ninguém», lamentou.

Marie reagiu às afirmações de Beatriz Prates

Entretanto, Marie recorreu ao Instagram para reagir às afirmações de Beatriz Prates, sem nunca a mencionar diretamente. «O que disseram na CMTV é mentira, a minha melhor amiga é a pessoa menos tóxica que conheço e literalmente a pessoa que viu mais partes da minha vida privada. Ela lembra-se de mais acontecimentos da minha vida do que eu porque, nos episódios maníacos, perco algumas memórias», começou por dizer. «A preocupação deles era: 'como é que vamos afastar a Marie da melhor amiga'. Isso é crime, o que ela fez é crime», findou.