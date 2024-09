Marie de lingerie na cama! As fotos ousadas da concorrente do Dilema

Marie pousa em lingerie transparente na banheira. Veja aqui as imagens arrasadoras

Fora da casa do Dilema, Marie partilhou com os seguidores nesta quinta-feira, dia 12 de setembro uma novidade. A ex-concorrente do reality vai voltar a fazer exercício físico.

Numa fotografia que publicou através dos stories da sua conta pessoal de instagram, a jovem mostrou-se equipada e escreveu: «Oficialmente vou voltar a fazer exercício após dois meses sedentárias e só a comer açucar. Desejem-me sorte».

Veja aqui: