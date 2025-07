Inesperado (e improvável): Marie mostra-se ao lado do vencedor da Casa dos Segredos

Marie de lingerie na cama! As fotos ousadas da concorrente do Dilema

Marie tem estado mais ativa nas redes sociais e, recentemente, divulgou um conjunto de fotografias que apanharam tudo e todos desprevenidos. A ex-concorrente do Big Brother Famosos e do Dilema esteve uma festa a bordo de um barco... na companhia do vencedor da Casa dos Segredos 8, Diogo Alexandre.

Na caixa de comentários da publicação em que surgem estas imagens, da autoria do fotógrafo João Ramos, os fãs ficaram mesmo surpreendidos. «Amei a dupla», «feliz por ver te feliz 🩷», são dois dos comentários que se destacam no meios de outros tantos com emojis surpresos.

Veja aqui as imagens em questão:

Marie faz novas revelações chocantes sobre o seu estado de saúde: «Fiquei em coma...»

Marie atravessa um período difícil e, recentemente, uma amiga revelou que a ex-concorrente do Big Brother Famosos e do Dilema tentou pôr termo à vida. Agora, a jovem, de 24 anos, recorreu às redes sociais para se pronunciar sobre o tema.

«Já fui vítima dos meus próprios traumas durante muito tempo e isso levou-me à autodestruição. Acho que é importante sermos frios, às vezes, para proteção da nossa própria alma e ralhar conosco nesse sentido de acordar para a vida», começou por referir.

A criadora de conteúdos digitais prosseguiu, confirmando as revelações da amiga: «Houve um dia em que, literalmente, decidi suicidar-me e fiquei em coma. Quando acordei, percebi que não me restava nenhuma hipótese a não ser ficar até ao fim e reerguer-me. Que só eu me poderia salvar e só tinha a agradecer a cada trauma, porque no fundo foram eles que me tornaram uma pessoa sensível e empática. Foram eles que me ensinaram a ser quem sou e a descobrir profundamente aquilo que não quero».