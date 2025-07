Marie do 'Big Brother' deixa farpa nas redes: "Não me irão destruir!"

Marie de lingerie na cama! As fotos ousadas da concorrente do Dilema

Marie, que ficou conhecida do grande público pela participação no "Big Brother Famosos 2", voltou a emocionar os seguidores com uma reflexão sincera e intensa partilhada no Instagram. Com a frontalidade e autenticidade que a caracterizam, a jovem influencer expôs um momento de vulnerabilidade — mas também de força interior.

"Esta semana, percebi que confio demais nas pessoas, que me deixo manipular, que me deixo levar nas palavras dos outros, porque eu própria jamais falho com a minha palavra", começou por escrever, numa publicação que rapidamente suscitou reações e partilhas.

Sem rodeios, Marie deixou claro que, apesar das mágoas, não se considera uma vítima. Pelo contrário, mostra-se determinada em transformar a dor em poder: "Com isto, não me vitimizo. Apenas relembro a todas as p** e homens nojentos que não sabem respeitar uma mulher que jamais me irão destruir e que, mesmo na m****, virarei ouro!"**

Num momento em que a saúde mental, a confiança e a autenticidade ganham cada vez mais espaço nas conversas públicas, a partilha de Marie ganha um peso ainda mais relevante. É uma voz que ecoa entre tantos que já se sentiram diminuídos, manipulados ou injustiçados — mas que, tal como ela, procuram renascer mais fortes.

