Surpresa: Marie volta para o namorado bem mais velho... ao lado de quem protagonizou as maiores polémicas

Marie de lingerie na cama! As fotos ousadas da concorrente do Dilema

Marie apanhou todos de surpresa quando, recentemente, surgiu novamente com um homem mais velho, a quem chama de 'marido' e com quem a jovem, de 23 anos, já tinha tido uma relação amorosa no final do ano passado. Aliás, este namoro polémico, devido à diferença de idades que os separa, começou numa altura em que ex-concorrente do Big Brother Famosos e do Dilema protagonizou as maiores polémicas da sua vida.

Tudo começou no final de 2024, depois de Marie divulgar um vídeo controverso nas redes sociais, em que surgia de roupas muito reduzidas no altar de uma igreja na Covilhã. Foi até apresentada uma queixa pela Paróquia de Nossa Senhora da Conceição e a influenciadora acabou por fazer um post nas redes sociais a pedir desculpa. «Relaxem, eu não fui fazer pouco dos cristãos, fui lá só orar ao senhor de forma descontraída tal como eu sou com tudo em todo o lado», começou por escrever Marie. «Desculpem a todos os que feri suscetibilidades, mas eu sou e sempre serei uma pessoa que leva a vida a brincar», acrescentou.

Pouco tempo depois, os pais de Marie optaram por interná-la num hospital privado, no Porto, avançou, na altura a TV Guia. Duas semanas depois do internamento, a ex-concorrente dos reality shows da TVI regressou às redes sociais... com uma publicação muito polémica sobre a mãe. «Reviravolta: tudo o que eu quero é que a minha mãe esteja feliz e eu costumava odiar aquela cabra. Amor é real», podia ler-se, numa publicação do Instagram em que esta surgia a dançar. A forma como Maria se referiu à progenitora gerou indignação e a jovem foi inundada de críticas.

O namorado 32 anos mais velho do que Marie

Mas as controvérsias não ficaram por aqui. Dias depois, Marie começou a partilhar várias fotografias com um homem mais velho, que terá cerca de 55 anos, sendo por isso 32 anos mais velho do que Marie. Este relacionamento chocou os fãs da influenciadora. No Instagram, a criadora de conteúdos digitais deixava frases como: «Casei-me com o Diabo. Agora, ele gosta de anjos».

Pouco tempo depois de tornar pública a sua relação com este homem, Marie voltou a ser internada. «Estive internada durante a semana porque tive um ataque profundo», contou a jovem, através de uma publicação que fez nas redes sociais, em janeiro deste ano. Estou de volta a casa, tenho sorte de ter pessoas que amo por perto. O meu cérebro está lento e sinto-me assustada porque quero voltar ao normal, mas os médicos dizem que demora o seu tempo», acrescentou.

Por fim, Marie confidenciou: «É estranho não sentir alegria nas pequenas coisas que antes nos davam. Tenho saudades de pintar. De me rir, de estar bem». Agora, quatro meses depois, Marie volta a surgir ao lado deste homem, continuando sem revelar o seu nome, e chamando-lhe apenas «marido».