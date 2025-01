Marie choca ao revelar internamento: «Tive um ataque profundo (...) sinto-me assustada»

Marie revelou ter estado internada após «um ataque profundo».

A jovem confessou estar «assustada» e com «o cérebro lento».

Marie, ex-concorrente do Big Brother Famosos e do Dilema, revelou esta sexta-feira que esteve internada após ter tido «um ataque profundo» que a deixou com «o cérebro lento» e «assustada».

A revelação foi feita nos stories da sua página de Instagram: 'Estive internada durante a semana porque tive um ataque profundo, estou de volta a casa, tenho sorte de ter pessoas que amo por perto», escreveu.

«O meu cérebro está lento e sinto-me assustada porque quero voltar ao normal, mas os médicos dizem que demora o seu tempo. É estranho não sentir alegria nas pequenas coisas que antes nos davam. Tenho saudades de pintar. De me rir, de estar bem», concluiu a ex-concorrente.

De recordar que este episódio acontece depois de Marie ter revelado que foi diagnosticada com bipolaridade, uma perturbação mental caracterizada pela alternância entre períodos de depressão e períodos de ânimo intenso.