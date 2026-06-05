Grávida? Marie levanta suspeitas com nova fotografia e fãs já especulam

Marie está novamente no centro das atenções. A influenciadora digital recorreu à sua página de Instagram para partilhar uma nova fotografia que rapidamente despertou a curiosidade dos fãs.

Na imagem, a ex-concorrente do Big Brother Famosos e do Dilema surge com a barriga em evidência, um detalhe que não passou despercebido aos seguidores mais atentos e que rapidamente deu origem a várias especulações nas redes sociais.

Sem qualquer legenda esclarecedora sobre o significado da publicação, muitos internautas acreditam que Marie está grávida.

Para já, importa sublinhar que a influenciadora não fez qualquer anúncio oficial nem confirmou estar à espera de um bebé, mas a barriguinha saliente e as mãos pousadas na mesma deixam pouco espaço para dúvidas.

Veja aqui:

Conhecida por surpreender os seguidores com conteúdos criativos e, por vezes, enigmáticos, Marie volta assim a captar todas as atenções. Resta agora saber se a ex-concorrente irá esclarecer a publicação ou se optará por manter o mistério que já está a dar que falar nas redes sociais.