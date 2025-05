Choque! Marie surge novamente com o 'marido'. E esta é a imagem de que todos falam

Marie chocou tudo e todos ao surgir novamente com um homem mais velho, a quem chama de marido. Após algum tempo sem aparecer com ele nas redes sociais, a ex-concorrente do Big Brother e do Dilema voltou a mostrá-lo e a surpresa foi muita.

Nos stories do Instagram, a jovem de 23 anos, surgiu de novo ao lado do tal homem que terá 55 anos, sendo por isso 32 anos mais velho do que Marie, o que tem chocado bastante a opinião pública.

Problemas de saúde

De recordar que no início do ano Marie revelou que esteve internada após ter tido «um ataque profundo» que a deixou com «o cérebro lento» e «assustada».

A revelação foi feita nos stories da sua página de Instagram: «Estive internada durante a semana porque tive um ataque profundo, estou de volta a casa, tenho sorte de ter pessoas que amo por perto», escreveu.

«O meu cérebro está lento e sinto-me assustada porque quero voltar ao normal, mas os médicos dizem que demora o seu tempo. É estranho não sentir alegria nas pequenas coisas que antes nos davam. Tenho saudades de pintar. De me rir, de estar bem», concluiu a ex-concorrente.

Este episódio aconteceu depois de Marie ter revelado que foi diagnosticada com bipolaridade, uma perturbação mental caracterizada pela alternância entre períodos de depressão e períodos de ânimo intenso.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens mais ousadas e excêntricas de Marie.