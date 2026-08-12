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Lembra-se desta promessa feita dentro da casa? Pedro Jorge recorda o momento que deu origem ao pedido de casamento a Marisa Pires

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Segundo Pedro Jorge, este foi o "momento-chave" para a escolha do cenário do pedido de casamento.

O pedido de casamento de Pedro Jorge a Marisa Pires, feito em pleno concerto de Fernando Daniel, escondia um significado muito mais profundo do que parecia à primeira vista. Marisa Pires subiu ao palco a pensar que ia conhecer o seu ídolo, mas acabou por ser surpreendida com um pedido de casamento, sem imaginar o que se preparava para viver. No passado domingo, dia 9 de agosto, Pedro Jorge revelou o verdadeiro motivo para ter escolhido este cenário para o pedido de casamento. 

Pedro Jorge fez uma partilha nas redes sociais onde recorda o momento em que prometeu a Marisa que ia casar com ela quando ambos saíssem da casa, arriscando o segredo, já que os colegas ainda não sabiam que os dois eram um casal: «Quando sair daqui quero casar contigo»

Tudo isto, ao som da música “Casa”, de Fernando Daniel. Na descrição, o vencedor do Secret Story 9 e do Secret Story - Desafio Final 2026 escreveu uma legenda carregada de significado:

«18 de outubro de 2025 🤍 07 de agosto de 2026. Era uma tarde normal na Casa dos Segredos quando a música “Casa” tocou e que te fiz uma promessa sem saber onde a vida nos iria levar. Fi-la de coração, com a esperança de que, um dia, pudesse cumprir cada palavra que te disse, e houve um momento que nunca me saiu da cabeça… Ver-te chorar naquele sofá, sozinha, sem que ninguém te fosse lá dar um abraço, esqueci me por instantes que tínhamos um segredo para guardar e com mais de 15 pessoas lá dentro a ver e a sentir, arrisquei e disse-te tudo o que sentia e isso fez-me ter ainda mais certezas de que aquilo que eu tinha prometido iria, um dia, realizar-se.»

O ex-concorrente confirmou que nunca esqueceu a promessa:

«Naquele instante, senti que havia algo maior do que nós a dizer-me para não desistirmos. Passaram meses, vivemos tantas emoções, momentos difíceis, saudades e incertezas… mas a promessa continuou viva dentro de mim. E hoje, finalmente, posso olhar para ti e dizer: eu cumpri o que te prometi. O que prometi dentro da Casa dos Segredos, realizou se agora cá fora.»

Terminou com uma frase de ouro dedicada à noiva e mãe dos filhos:

«Porque há promessas que não são apenas palavras… são sentimentos que o tempo transforma em realidade.»

Veja aqui a publicação: 

Uma noite, uma pergunta e um "sim": Pedro Jorge e Marisa Pires estão noivos

A passada noite, 7 de agosto, ganhou um significado muito especial para Pedro Jorge e Marisa Pires. O casal estava a assistir ao concerto de Fernando Daniel, integrado na Feira de São Mateus, em Viseu, quando tudo mudou.

Longe de um jantar romântico ou de um cenário reservado, Pedro escolheu precisamente o palco de um dos maiores eventos da noite para surpreender a companheira. Perante o público presente, o vencedor de Secret Story – Casa dos Segredos declarou-se a Marisa e fez-lhe o pedido de casamento.

Apanhada de surpresa, Marisa Pires não hesitou na resposta e disse "sim", protagonizando com Pedro Jorge um momento que rapidamente começou a circular nas redes sociais.

Mas a emoção não ficou por aqui. Depois de a companheira aceitar o pedido, o casal teve ainda a companhia dos dois filhos, Yara e Théo, de seis e dois anos, respetivamente, que se juntaram aos pais em palco e tornaram a ocasião ainda mais familiar e especial.

Para Pedro Jorge, que conquistou o público durante a sua passagem pelo reality show da TVI, este foi agora um momento de exposição de uma natureza completamente diferente. Desta vez, não estavam em causa estratégias, nomeações ou desafios: estava em jogo uma promessa de futuro ao lado da mulher com quem partilha a vida e os dois filhos.

O pedido acabou, assim, por transformar uma noite de concerto numa memória para toda a família e Pedro Jorge e Marisa Pires deram mais um passo na história que têm vindo a construir juntos.

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Temas: Marisa Pires Pedro Jorge

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