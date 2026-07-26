Marisa e Pedro Jorge namoram há oito anos e esta foto mostra como tudo começou: «Ainda me emociono»

Marisa e Pedro Jorge foram um dos casais mais mediáticos de sempre dos reality show portugueses, principalmente pelos segredos que escondiam dentro da casa. O casal que teve de fingir não se conhecer durante três meses, hoje não esconde mais o romance.

Foi através das redes sociais, na tarde deste domingo, dia 26 de julho, que Marisa Pires partilhou uma declaração de amor. O carrossel publicado no Instagram mostra duas fotografias com oito anos de diferença, tiradas exatamente na mesma posição.

Na descrição, a ex-concorrente declarou-se ao companheiro:

«8 anos separam estas fotos e ainda me emociono quando penso em tudo o que vivemos.»

Marisa Pires recordou o percurso do casal ao longo dos últimos anos:

«Foram os 8 anos mais bonitos da minha vida. Crescemos juntos, ultrapassámos desafios, celebrámos conquistas e construímos um amor que, todos os dias, me faz acreditar que encontrei a pessoa certa.»

A ex-concorrente deixou ainda um agradecimento a Pedro Jorge:

«Obrigada por estares sempre ao meu lado, por me segurares a mão nos dias mais difíceis e por tornares os dias felizes ainda mais especiais. Contigo aprendi que o amor está nos pequenos gestos, no respeito e na escolha de permanecermos juntos todos os dias.»

Por fim, Marisa Pires terminou a declaração com votos para o futuro do casal:

«Parabéns a nós, ao nosso amor e à nossa história. Que venham muitos mais anos para continuarmos a escrever a vida mais bonita, lado a lado. Amo-te infinitamente meu amor.»