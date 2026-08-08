Marisa Pires diz "sim" a Pedro Jorge em pleno concerto. Vencedor do Secret Story 9 revela todos os detalhes do pedido de casamento

Pedro Jorge e Marisa Pires vão casar. O pedido de casamento aconteceu de forma inesperada durante o concerto de Fernando Daniel, na Feira de São Mateus, em Viseu, na passada sexta-feira, dia 7 de agosto, quando Pedro Jorge subiu ao palco ao lado de Marisa Pires. Momentos depois, o casal deu a primeira entrevista e não escondeu a felicidade que está a viver.

Na primeira entrevista após o pedido, Pedro Jorge contou o que o levou a escolher este cenário tão especial: «Eu vi que o Fernando Daniel tinha concerto aqui em Viseu. O Viseu é a terra da minha cunhada e porque não aproveitar este momento que ele vinha aqui, já que tínhamos aqui família também, e que estava ali meio que dava para juntarmos muita gente amiga também para vir a este pedido especial e sem que a Marisa soubesse que este pedido ia ser feito. Mas foi uma semana de muito trabalho para podermos estar ali no palco em cima e foi incrível. Acho que a Marisa não suspeitava de nada e foi incrível.»

Já Marisa Pires contou o que sentiu ao ser surpreendida pelo namorado: «E foi mesmo surpresa, não estava mesmo a contar. Primeiro, o facto de virmos com os amigos juntos já era uma coisa normal, portanto não deu nada para duvidar. Entretanto, quando o Pedro disse tínhamos que ir ao palco, eu pensei ele vai realizar o meu sonho, que é conhecer o Fernando Daniel, uma pessoa que está super bem vista, com um talento brutal. e que marcou a nossa vida, digamos assim, com a música que ele tem. E eu pensei, vai realizar esse meu sonho.»

A ex-concorrente acrescentou ainda: «Afinal, quando ele pede em casamento, então eu não estava mesmo a contar.»