Marisa Pires fala pela primeira vez após pedido de casamento. E não vai acreditar no que pensou quando subiu ao palco

Marisa Pires subiu ao palco a pensar que ia conhecer o seu ídolo, Fernando Daniel. Acabou por ser pedida em casamento por Pedro Jorge, sem imaginar o que se preparava para viver. Foi assim que a ex-concorrente descreveu, pela primeira vez, o momento em que recebeu o pedido de casamento, durante o concerto do cantor, na Feira de São Mateus, em Viseu, na passada sexta-feira, dia 7 de agosto. Momentos depois, o casal deu a primeira entrevista, já noivo, e não escondeu a felicidade que está a viver.

Marisa Pires contou que, quando Pedro Jorge a chamou para subir ao palco, o pensamento que lhe passou pela cabeça não tinha nada a ver com um pedido de casamento: «E foi mesmo surpresa, não estava mesmo a contar. Primeiro, o facto de virmos com os amigos juntos já era uma coisa normal, portanto não deu nada para duvidar. Entretanto, quando o Pedro disse tínhamos que ir ao palco, eu pensei ele vai realizar o meu sonho, que é conhecer o Fernando Daniel, uma pessoa que está super bem vista, com um talento brutal. e que marcou a nossa vida, digamos assim, com a música que ele tem. E eu pensei, vai realizar esse meu sonho.»

Só quando Pedro Jorge se ajoelhou é que Marisa Pires percebeu que a surpresa era, afinal, bem maior: «Afinal, quando ele pede em casamento, então eu não estava mesmo a contar.»