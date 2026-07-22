Marisa Pires mostra-se rendida a Pedro Jorge e aos filhos, numa declaração que comove: «Amo-vos tanto»

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Marisa e Pedro Jorge
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Aproveitando uma pausa na rotina, Marisa Pires e Pedro Jorge rumaram a Espanha para desfrutar de uns dias de descanso em família e têm partilhado vários momentos especiais com os seguidores.

Marisa Pires e Pedro Jorge escolheram Benidorm, em Espanha, para passar férias na companhia dos filhos, Yara e Théo, de 6 e 2 anos.

Ao longo dos últimos dias, o casal tem recorrido às redes sociais para mostrar vários registos desta escapadinha em família. Esta segunda-feira, 20 de julho, Marisa Pires aproveitou para deixar uma sentida declaração de amor ao companheiro e aos filhos.

Na legenda de uma publicação onde reuniu várias fotografias destes dias de descanso, a ex-concorrente escreveu: «2.º dia de férias e já tenho a certeza de uma coisa: contigo, qualquer lugar é o melhor destino. ❤️ Amo-vos tanto🌞🥰».

Temas: Marisa Pires Pedro Jorge Férias Declaração

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