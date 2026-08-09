Marisa Pires partilha fotos do pedido de casamento. E a descrição não podia ser mais emotiva

O pedido de casamento que apanhou Marisa Pires completamente de surpresa, durante o concerto de Fernando Daniel, na Feira de São Mateus, em Viseu, já mereceu reação da própria ex-concorrente. Nas redes sociais, Marisa Pires reagiu pela primeira vez ao momento vivido na passada sexta-feira, dia 7 de agosto, quando Pedro Jorge a pediu em casamento perante o público presente.

A publicação foi feita no Instagram da ex-concorrente, junto de várias fotografias do momento. Na legenda, Marisa Pires começou por escrever: «Ainda estou a tentar acreditar que este dia aconteceu…»

De seguida, descreveu a emoção que viveu naquele instante: «O dia mais feliz da minha vida. Fui pedida em casamento pelo homem da minha vida, no concerto do Fernando Daniel, ao som da música que marcou a nossa história e que sempre terá um lugar especial no nosso coração. Entre tantas pessoas, tantas luzes e tanta música, o mundo pareceu parar naquele instante. Só existíamos nós, o nosso amor e aquele "sim" que mudou a nossa vida para sempre.»

Marisa Pires resumiu ainda o momento numa frase: «Foi inesperado, foi perfeito, foi mágico… foi um sonho tornado realidade.»

Por fim, a ex-concorrente terminou a declaração com uma mensagem de amor dedicada a Pedro Jorge: «Disse SIM ao amor da minha vida, ao meu melhor amigo, ao homem com quem quero partilhar todos os dias, todos os sonhos, todas as conquistas e todos os momentos que ainda estão por viver. Que privilégio poder escrever contigo o próximo capítulo da nossa história. Agora é para sempre. 💍🤍 O nosso amor, a nossa música, o nosso momento… e um "SIM" que ficará para sempre no meu coração»

Veja aqui a publicação:

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