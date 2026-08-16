Pedro Jorge e Marisa Pires escapam para hotel de luxo e mostram-se mais apaixonados que nunca

O casal hospedou-se no Convento do Seixo, no Fundão, um hotel de luxo instalado num antigo edifício histórico, com interiores requintados, decoração cuidada e uma piscina exterior que se destaca pelo ambiente sofisticado. Nas fotografias partilhadas por Pedro Jorge, é possível ver os espaços elegantes do hotel, banhados por luz quente, e a piscina iluminada ao final do dia.

Mas foram os momentos a dois que mais se destacaram na publicação. Um dos registos mostra o casal refletido num espelho, num instante de grande cumplicidade, com direito a beijo incluído, prova de que o romance entre os dois continua tão intenso como no dia em que Pedro Jorge pediu Marisa em casamento, em pleno concerto de Fernando Daniel. Nos comentários, a própria Marisa Pires não resistiu a reagir com uma sequência de corações.

A publicação rendeu ainda várias mensagens de carinho por parte dos seguidores, que não pouparam elogios ao casal. "Que família mais linda", escreveu uma seguidora, enquanto outra deixou votos de felicidade: "Sejam sempre muito felizes. Beijinhos". Houve ainda quem destacasse a cumplicidade dos dois, com comentários como "Lindos sempre com vocês" e "Nosso campeão", numa clara alusão ao percurso de Pedro Jorge no Secret Story.

Esta escapadinha surge poucos dias depois do pedido de casamento que surpreendeu Marisa Pires, e reforça a fase de pura felicidade que o casal atravessa, cada vez mais próximo de dar o próximo grande passo na relação.