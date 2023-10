Marta Cardoso fala de Joana e Monteiro e recorda experiência no Big Brother: «Eu levei algum tempo a perceber o que sentia pelo Marco»

25 out, 11:49

Francisco Monteiro chama ‘amorita’ a Joana Sobral e leva resposta: «Para de me chamar isso!»

No Big Brother, Joana Sobral e Francisco Monteiro tiveram mais uma conversa a sós para tentar compreender o lado um do outro, após os desentendimentos das últimas semanas.

No Extra, após assistir a essas imagens, Marta Cardoso partilhou a sua opinião: «Aquilo que eu percebi aqui é que a Joana quer afastar-se e o Monteiro não esta a compreender e a Joana não quer afastar-se sem o Monteiro compreender. Porque é que ela não se afasta só e deixa aqui algum espaço?»

«Ela precisa da aprovação dele para se afastar dele», acrescentou a apresentadora.

Marta Cardoso aproveitou para deixar a sua prespetiva sobre a relação de Joana Sobral e Francisco Monteiro. «Eu própria, começo por dar o meu exemplo porque tinha mais ou menos a idade da Joana quando entrei no Big Brother. Eu levei algum tempo a perceber de facto o que eu sentia pelo Marco», revelou.

«Até que eu percebesse e aceitasse isso para mim, eu neguei-o com todas as minhas forças», confessou ainda.

«Eu não estou a dizer que a Joana é igual a mim, ninguém é igual. O que eu vejo nesta menina de 20 anos é que algures no tempo se misturou uma grande amizade, admiração e vontade de estar com o Francisco com uma outra coisa que neste momento está a criar uma grande confusão na cabeça da Joana e não está a saber lidar», concluiu.

Veja os vídeos!