Todos falam e nós mostramos: Discussão aquece em direto e Marta Cardoso abandona o estúdio. As imagens aqui

As primeiras semanas do Big Brother Verão continuam a dar muito que falar e, desta vez, foi Nuno quem esteve no centro da análise dos comentadores. As diferentes leituras sobre o percurso do concorrente acabaram, contudo, por transformar o habitual espaço de comentário num momento de maior tensão.

Com opiniões distintas sobre a prestação de Nuno no reality show, o debate rapidamente ganhou intensidade. De um lado, argumentos favoráveis ao concorrente; do outro, uma visão bastante mais crítica sobre algumas das suas atitudes dentro da casa.

Perante a troca de opiniões, Marta Cardoso e Marcelo Palma acabaram por se levantar, dando espaço para que Inês Simões e Cândido Pereira continuassem o debate.

A conversa prosseguiu num ambiente mais aceso, com os comentadores a defenderem as respetivas posições e a discordarem em alguns pontos da análise. Foi nesse contexto que surgiu uma das frases que acabou por marcar o momento.

«Eu gostava que os meus colegas fossem coerentes», afirmou Cândido, deixando clara a sua insatisfação perante aquilo que estava a ser defendido em estúdio.

A discussão acabou por ultrapassar o habitual confronto de opiniões entre comentadores e a apresentadora decidiu mesmo abandonar o estúdio, num momento inesperado que não passou despercebido.

O episódio rapidamente se tornou um dos momentos mais vistos, mostrando que, tal como acontece dentro da casa, também fora dela as opiniões sobre os concorrentes podem estar longe de ser consensuais.

Veja o momento que acabou por aquecer o debate entre os comentadores do Big Brother Verão.