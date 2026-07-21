Marta Cardoso explica decisão radical tomada em 2016: «Pela saúde do meu filho...»
- Big Brother
-
Marta Cardoso esteve à conversa com Flávio Furtado no videocast do comentador da TVI e surpreendeu ao revelar que não tem redes sociais desde 2016.
Marta Cardoso foi a mais recente convidada de Flávio Furtado no videocast The Leite Show e acabou por fazer uma revelação que surpreendeu o apresentador.
Durante a conversa, a apresentadora do Extras dos reality shows da TVI explicou que deixou de utilizar redes sociais em 2016 e que nunca se arrependeu da decisão. «Pela saúde do meu filho, desde esse dia não houve um minuto em que pensasse: 'Agora, dava-me jeito ter redes'», afirmou.
Perante a resposta, Flávio Furtado quis saber se Marta Cardoso nunca teve, sequer, uma conta anónima para acompanhar o que se passa nas plataformas digitais.
A resposta foi imediata e sem rodeios: «Toda a gente me pergunta isso! Juro que não», garantiu a apresentadora.
Marta Cardoso reforçou ainda que viver longe das redes sociais lhe trouxe uma maior tranquilidade. «Não ter redes é uma paz e um sossego, porque permite não ter uma exposição que eu não quero ter», concluiu.
Veja também:
- Mais de 25 anos depois, Marta Cardoso revela o que poucos sabem sobre Zé Maria: «Estava isolado porque…»
- Pela primeira vez após 20 anos, Marta Cardoso faz confissão sobre Marco Borges: «Gostava que tivesse continuado»