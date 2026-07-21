Marta Cardoso explica decisão radical tomada em 2016: «Pela saúde do meu filho...»

Marta Cardoso foi a mais recente convidada de Flávio Furtado no videocast The Leite Show e acabou por fazer uma revelação que surpreendeu o apresentador.

Durante a conversa, a apresentadora do Extras dos reality shows da TVI explicou que deixou de utilizar redes sociais em 2016 e que nunca se arrependeu da decisão. «Pela saúde do meu filho, desde esse dia não houve um minuto em que pensasse: 'Agora, dava-me jeito ter redes'», afirmou.

Perante a resposta, Flávio Furtado quis saber se Marta Cardoso nunca teve, sequer, uma conta anónima para acompanhar o que se passa nas plataformas digitais.

A resposta foi imediata e sem rodeios: «Toda a gente me pergunta isso! Juro que não», garantiu a apresentadora.

Marta Cardoso reforçou ainda que viver longe das redes sociais lhe trouxe uma maior tranquilidade. «Não ter redes é uma paz e um sossego, porque permite não ter uma exposição que eu não quero ter», concluiu.

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