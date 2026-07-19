Pela primeira vez após 20 anos, Marta Cardoso faz confissão sobre Marco Borges: «Gostava que tivesse continuado»

Marta Cardoso abriu o coração para recordar o fim da relação com Marco Borges, com quem viveu uma das histórias de amor mais marcantes da primeira edição do Big Brother, há cerca de 25 anos. Tudo aconteceu numa entrevista dada a Flávio Furtado, no videocast 'The Leite Show'.

O casal conheceu-se dentro da casa mais vigiada do país e acabou por construir uma vida em comum, tendo um filho. No entanto, ao fim de sete anos de relacionamento, decidiram seguir caminhos diferentes. Agora, quase 20 anos depois ao recordar essa fase, a apresentadora confessou que o término foi vivido com tristeza.

"Tive, por acaso tive. (…) Primeiro porque nós tínhamos um filho muito pequeno. Depois porque tínhamos uma história incrível. E quando nós temos uma história incrível e somos felizes nela, nós queremos prolongá-la o máximo possível (...) Esquecemos que todas as coisas têm um princípio, um meio e um fim, independentemente do tempo que duram».

Marta Cardoso fez ainda questão de sublinhar a importância da história que viveu ao lado de Marco Borges, garantindo que não mudaria o passado: «Obviamente, quando conheci o Marco foi numa circunstância muito específica, num contexto muito específico. Temos uma história incrível que eu viveria outra vez cada dia, mas chegou ao fim».

Apesar da mágoa inicial, a comunicadora reconhece que a separação acabou por ser a melhor decisão para ambos e também para o filho que têm em comum.

«Ao fim de sete anos, nós de facto éramos pessoas muito diferentes. E estarmos juntos já não nos estava a fazer bem. Estava a retrair-nos um ao outro. Eu gostava que tivesse continuado, gostava, mas já não havia condições. Foi melhor para mim, foi melhor para ele e foi melhor para o nosso filho».

As declarações revelam uma visão serena sobre o fim da relação, marcada pelo respeito pelo passado e pela convicção de que, apesar da dor da separação, a decisão permitiu que cada um seguisse o seu caminho.