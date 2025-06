Vida dos ex-concorrentes dá volta de 180 graus: O que faziam vs o que conquistaram

Há muitos motivos para participar num reality-show e alguns são comuns em quase todas as inscrições: mudar de vida, alcançar objetivos há muito desejados, conquistas importantes, metas estabelecidas.

E se nem todos podem dizer que o conseguiram, estes ex-concorrentes podem, porque após a sua entrada no programa, viram a sua vida dar uma volta radical a nível profissional (e não só), tornando-se verdadeiros casos de sucesso.

Mostramos aqui alguns:

Marta Cardoso é o primeiro exemplo. A atual apresentadora da TVI entrou na primeira edição de sempre do Big Brother em Portugal, em 2000 como estudante/barman. Após sair formou-se, foi vingando como comentadora de Reality shows e depois como apresentadora, até chegar aos dias de hoje em que apresenta o Extra do Big Brother.

Também Marco Costa é outro caso de sucesso. Ninguém o conhecia quando entrou na segunda edição da «Casa dos Segredos», em 2011, quando trabalhava como aprendiz de pasteleiro. Depois de sair viu a sua vida mudar e a sua carreira como evoluir de forma inacreditável. Atualmente é dono de uma fábrica/empresa de bolos (e não só) e está imparável.

Da mesma edição do Secret Story, saiu também Fanny Rodrigues, a ‘belle portugaise’ que quando entrou na sua edição era assistente dentária na Suíça. Foi seguindo o seu sonho e agarrando as oportunidades e anos mais tarde brilhou na apresentação do ‘Somos Portugal’ da TVI. A ex-concorrente perdeu muito peso e o seu percurso inspirou milhares de pessoas, a todos os níveis.

Para fechar a Casa dos Segredos 2, não nos esquecemos de João Mota, que venceu essa mesma edição e na altura em que participou estudava gestão. Depois disso tornou-se um ator de sucesso. Atualmente, longe da representação, o jovem formou-se em psicologia e tem dado palestras inspiradoras.

Na Casa dos Segredos 4 ficámos a conhecer Joana Diniz, que na altura entrou como bailarina de alta competição e ajudante da mãe, que era peixeira. Os anos passaram e Joana conquistou uma carreira de sucesso como cabeleireira, tendo aberto recentemente o seu primeiro salão, num espaço incrível de requinte e sofisiticação.

Ainda na Casa dos Segredos, mas agora na quinta edição, encontrámos Liliana Filipa, uma jovem que entrou como estudante de design e bailarina e tinha muitos sonhos que anos mais tarde se concretizaram. É agora mãe de dois filhos com Daniel Gregório - também ex-concorrente com um percurso de sucesso semelhante - influencer digital e empresária de muito sucesso.

Isabela Cardinali entrou na sétima edição da Casa dos Segredos e na altura tinha terminado o 12.º ano e preparava-se para entrar na faculdade. Já fazia parte do circo da família, mas anos mais tarde conseguiu lançar o primeiro circo de terror de Portugal, o Circus of Horror.

Voltamos ao Big Brother, que regressou também em 2020 e foi nesse mesmo ano que um casal se conheceu e apaixonou no Big Brother - A Revolução. Jéssica Antunes e Rui Figueiredo. Ele já estava na área de gestão, mas ela trabalhava por contra de outrém e tornou-se numa empresária de sucesso. Os dois gerem agora duas empresas na área dos cereais e da alimentação.

Foi no Big Brother 2021 que Rui Pinheiro entrou e ficou conhecido do público. O jovem já era ligado à área fitness como personal trainer, mas a sua carreira cresceu e atualmente tem mudado muitas vidas como coach, tendo já sido convidado do programa «Dois às 10» várias vezes.

Por último, Tamara Rocha deu-se a conhecer ao público com 'O Triâgulo', em 2023. Depois disso, sofreu mudanças físicas, tendo perdido muito peso. A nível profissional, apesar de já estar ligada à área gastronómica, a sua carreira evoluiu e tornou-se uma chef de sucesso, sendo CEO de uma empresa de catering privado.

