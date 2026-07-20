Mais de 25 anos depois, Marta Cardoso revela o que poucos sabem sobre Zé Maria: «Estava isolado porque…»

Mais de 25 anos após a estreia do primeiro Big Brother em Portugal, Marta Cardoso recordou uma das figuras mais marcantes da história do reality show: Zé Maria, vencedor da edição inaugural. A apresentadora falou sobre o antigo concorrente, e não só, no podcast The Leite Show, de Flávio Furtado.

Durante a conversa, Marta Cardoso explicou que Zé Maria tinha uma personalidade muito própria, o que tornava a convivência dentro da casa um verdadeiro desafio e revelou um lado da história que, garante, nem sempre foi compreendido pelo público.

"O Zé Maria era, de facto, uma pessoa muito diferente. Tinha uma forma muito particular de estar que tu não aprendes em dois dias a lidar. Demorou tempo até eu conseguir percebê-lo e perceber como é que me encaixava com ele, porque tínhamos de ser nós a encaixar nele. Ele não estava disponível para se encaixar em ninguém", afirmou.

A comunicadora desmentiu ainda uma das ideias que mais se instalou entre os espectadores da altura: a de que o vencedor do programa teria sido colocado de parte pelos restantes concorrentes: "Ele estava isolado porque ele se isolava, não porque nós o isolávamos. Essa ideia passou ao contrário cá para fora."

Segundo Marta Cardoso, a imagem transmitida ao público acabou por não refletir totalmente a realidade vivida dentro da casa, uma vez que a postura reservada de Zé Maria partia sobretudo da sua própria forma de estar.

A apresentadora aproveitou ainda para comparar a primeira edição do formato com a realidade atual dos reality shows, considerando que os concorrentes de há 25 anos dificilmente teriam o mesmo protagonismo nos dias de hoje: " Ele hoje seria uma planta. Uma planta carismática, engraçada, mas seria uma planta. Eu seria uma planta hoje."