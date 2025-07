Filho de Marta Cruz que mudou de género tem o sonho de entrar no Big Brother e uma mensagem para a mãe

Marta Cruz está oficialmente de regresso aos ecrãs, como concorrente do Big Brother Verão 2025, transmitido pela TVI. A filha do apresentador Carlos Cruz volta assim ao universo dos reality shows, após vários anos de afastamento da televisão. A notícia da sua entrada na casa mais vigiada do país gerou uma onda de reações nas redes sociais, onde os elogios e mensagens de apoio não se fizeram esperar.

Com 40 anos, Marta Cruz tem mantido uma presença discreta nos últimos tempos, mas voltou a ser notícia em 2023, aquando da transição de género do seu filho, Noah, momento que gerou grande atenção mediática: «Não tem como não sentir orgulho de alguém como tu! Sou grata e muito feliz por ser tua mãe e por poder te dar todo o apoio que precisas. Ainda cometo erros e irei cometer mais alguns durante todo este processo, mas irei aprender e dedicar-me dia após dia, e quero que saibas que nunca, mas nunca, irei soltar a tua mão», escreveu Marta Cruz nas redes sociais.

O apoio de Noah voltou agora a destacar-se com uma mensagem especial partilhada nas redes sociais. Através do Instagram, o jovem demonstrou o seu carinho e incentivo à mãe com uma frase simples, mas carregada de significado: «É desta!». O gesto foi amplamente comentado e aplaudido pelos fãs do programa e seguidores da família.

Recorde-se que em 2015, participou na “A Quinta”, onde alcançou o segundo lugar na grande final, conquistando o público com a sua personalidade.

Num passado recente, Marta já havia partilhado publicamente que Noah ambiciona, ele próprio, entrar num reality show.