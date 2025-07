Inédito: Esta concorrente do Big Brother Verão já namorou com uma cara bem conhecida da TVI

É uma mãe com M grande: a história inspiradora desta concorrente do BB Verão... que envolve uma mudança de género

Esta segunda-feira, dia 30 de junho, assinala o regresso de Marta Cruz à televisão nacional, com a sua entrada na casa do Big Brother Verão, o novo reality show da TVI. No entanto, esta não é a primeira vez que a filha de Carlos Cruz aceita o desafio de se expor perante as câmaras 24 horas por dia.

Em 2015, Marta Cruz integrou o elenco de "A Quinta", outro formato da estação de Queluz de Baixo, onde conquistou o público com a sua personalidade reservada mas determinada. Alcançou o segundo lugar, ficando a apenas um passo da vitória.

Durante essa experiência, a ex-modelo protagonizou um dos romances mais falados da altura, ao apaixonar-se por Gonçalo Quinaz. A relação entre os dois durou até ao ano seguinte, mas marcou o percurso de ambos no mundo da televisão.

Agora, quase uma década depois, Marta está de volta, pronta para um novo capítulo. Com uma imagem mais madura e uma presença tranquila, a sua entrada promete trazer equilíbrio... ou será que vêm aí novas surpresas?