Filho de Marta Cruz abre o coração sobre a transição de género: «Olho-me ao espelho, é libertador»

É uma mãe com M grande: a história inspiradora desta concorrente do BB Verão... que envolve uma mudança de género

Noah, o filho de Marta Cruz, fez uma transição de género em 2023, mas este ano voltou a ser tema depois de a mãe entrar no Big Brother Verão. Esta quinta-feira, 7 de agosto, o jovem esteve no Dois às 10 a falar sobre o tema e, entre várias revelações e confissões, garantiu que gostaria de seguir os passos da mãe e entrar num reality show.

«Eu adoro, quero muito entrar num reality show. Quero desde pequenino. Porque eu não quero ser visto como um miúdo que fez a transição de género, eu tenho muito mais para mostrar e acho que ali pode ser uma montra. Acho que hoje as pessoas também têm mais respeito por mim», confidenciou.

Sobre os comentários preconceituosos com os quais é, por vezes confrontado, Noah garantiu: «Eu tenho arcaboiço. Existem muitas pessoas preconceituosas, mas acho que elas não percebem que eu não preciso de compreensão, eu preciso só de respeito da parte delas. Se não conseguem respeitar, não me dirijam a palavra. É só respeito».

«Eu fico muito feliz de conseguir olhar-me ao espelho e não ter ataques de choro, de não ter vergonha de sair à rua... é muito libertador», acrescentou.

Veja aqui as declarações completas do filho de Marta Cruz