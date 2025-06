O filho mudou de género e ela foi uma verdadeira inspiração: Esta é a nova concorrente do Big Brother Verão

Marta Cruz ficou conhecida por ser filha do apresentador Carlos Cruz, mas rapidamente se destacou no mundo da Moda, da comunicação e do design. Agora, decidiu embarcar numa nova aventura - o Big Brother Verão - onde promete fazer tanto sucesso quanto fez n'A Quinta.

Nos últimos anos, Marta Cruz, de 40 anos, tem estado mais afastada dos holofotes, mas foi recentemente assunto por, em 2023, o seu filho ter recorrido a um processo de transição de género.

A comunicadora recorreu às redes sociais, a 17 de novembro de 2023, para partilhar com os seus seguidores que Yasmin tinha iniciado o processo de mudança de sexo com o seu total apoio.

«Quando decidimos pôr uma vida neste mundo, precisamos estar cientes de que ela nunca será, nem deverá ser, uma projeção dos nossos sonhos. Foste a minha primeira gravidez e preparei-me para ser mãe de uma menina, mas eu já sabia, desde quando mal sabias falar», começou por escrever Marta Cruz, num sentido desabafo sobre o filho, que agora se chama Noah.

«Estarei sempre aqui, contra tudo o que vier»: declarou Marta Cruz sobre o filho

E prosseguiu: «O que sempre importou foi a tua auto estima, a tua saúde mental e física, a concretização dos teus sonhos e o alcance da tua felicidade!!! Tenho medos? Tenho e são muitos! Como irei conseguir proteger te de todo o preconceito, de toda a maldade e ainda de comentários negativos? A resposta é muito simples: na maioria das vezes eu não consigo e nem vou conseguir, mas estarei sempre aqui, para ti e por ti, contra tudo que vier!!!».

«Hoje vibro e emociono me contigo no começo da toma dos teus primeiros hormónios. O teu sorriso na consulta, deixou me muito emocionada! Sei que irei sorrir ainda mais quando te vir olhar para o teu corpo a tornar se no que sempre sonhaste e com a forma que sempre idealizaste», acrescentou ainda, confessando que acompanhou o filho durante todo o processo.

«Não tem como não sentir orgulho de alguém como tu! Sou grata e muito feliz por ser tua mãe e por poder te dar todo o apoio que precisas. Ainda cometo erros e irei cometer mais alguns durante todo este processo, mas irei aprender e dedicar-me dia após dia, e quero que saibas que nunca, mas nunca, irei soltar a tua mão», findou.