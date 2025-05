A filha que Carlos Cruz brilhou num reality show... onde protagonizou um tórrido romance com um comentador da TVI!

Marta Cruz participou na primeira edição do reality show A Quinta, transmitida pela TVI no último trimestre de 2015. A filha de Carlos Cruz conquistou o coração do público e ficou em segundo lugar no formato, onde também protagonizou um romance com Gonçalo Quinaz!

O namoro entre os dois não começou na casa mais vigiada do País, mas a cumplicidade entre Marta e Gonçalo era óbvia. O casal acabou por viver um relacionamento que durou alguns meses. Apesar de o amor não ter vingado, Gonçalo Quinaz confidenciou, em 2023, que os dois continuam a manter contacto.

A participação de Marta Cruz foi marcada por momentos muito emocionantes em que a própria abriu o coração para Portugal inteiro para falar sobre a sua vida pessoal. Essa empatia que Marta criou com o público fez com que fosse, desde cedo, uma das preferidas e conseguiu alcançar o segundo lugar daquela edição, conquistando 22% dos votos.

Depois desta experiência, a filha de Carlos Cruz optou por levar uma vida mais pacata, longe dos holofotes. É uma mulher de família, ligada aos filhos Noah, fruto do relacionamento que teve com Alexandre Gondim, e Kiara, que nasceu do relacionamento que teve com Madjer Saraiva.

