Lembra-se? Tem hoje 61 anos e foi o primeiro brasileiro do mundo a entrar no Big Brother Portugal

Maurício Colpas participou na segunda edição do Big Brother Portugal, em 2001, e largou a asua carreira como médico dentista na altura, para entrar na casa mais vigiada do País.

Agora, 24 anos depois da sua entrada e no ano que marca os 25 anos do Big Brother em Portugal, o ex-concorrente esteve no programa «Dois às 10» a recordar a experiência.

Com 61 anos, Maurício continua a sua carreira na área da medicina dentária e está muito diferente. Cristina Ferreira recordou: «Deves ter sido o primeiro brasileiro a entrar (no Big Brother Portugal)».

Maurício interveio: «No mundo, porque eu procurei saber. Não existia no Brasil, nem existia brasileiros a participar num formato como o do Big Brother», disse.

O concorrente que vivia em Mogadouro, na altura, revelou como tudo aconteceu: «Foi uma menina que esteve lá em casa, porque poucas pessoas tinham Internet e eu tinha e ela pediu se se podia inscrever. Fez a inscrição dela toda e depois disse que ia pôr o meu nome», contou.

