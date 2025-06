Maycon Douglas vai de urgência para o hospital: «Era mais grave do que pensava»

Maycon Douglas, ex-concorrente da oitava edição do Secret Story - Casa dos Segredos, assustou os fãs e seguidores ao revelar que foi obrigado a ir de urgência ao hospital por conta de um problema de saúde que «era mais grave do que pensava».

Nas stories do Instagram, o ex-concorrente - que terminou recentemente o namoro com Renata Reis - fez um relato do que se estava a passar: «Acordei com alergias, dores no pé (outra vez)», começou por referir na manhã deste sábado, dia 31 de maio.

«Afinal, a alergia era mais grave do que pensava», contou Maycon num outro storie já mais tarde, enquanto se encontrava no hospital com pulseira laranja, a receber medicação intravenosa.

Depois, o ex-concorrente revelou que o caso ficou resolvido e estava de volta a casa. «Já saí do hospital. Agora é ir descansar», disse. Este domingo atualizou novamente o seu estado de saúde: «Estou bem melhor depois da medicação, agora é só descansar um pouco e recuperar a 100%», contou.

