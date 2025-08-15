Vídeo de Maycon e Daniela Santos juntos na noite está viral. Depois de desistir, a ex-concorrente diverte-se em companhia inesperada

Ao Minuto

22:09
Catarina Miranda e Jéssica voltam a entrar em conflito por causa de Afonso Leitão - Big Brother
03:50

Catarina Miranda e Jéssica voltam a entrar em conflito por causa de Afonso Leitão

22:03
Big Brother deixa alerta aos concorrentes após ato polémico de Catarina Miranda: «Da próxima vez...» - Big Brother
01:29

Big Brother deixa alerta aos concorrentes após ato polémico de Catarina Miranda: «Da próxima vez...»

22:01
Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão - Big Brother
02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

21:34
Catarina Miranda no alvo de Kina: «Ela é uma obsessiva-compulsiva» - Big Brother
05:57

Catarina Miranda no alvo de Kina: «Ela é uma obsessiva-compulsiva»

19:52
Catarina Miranda deixa recado enigmático: «Não é ciúmes, só estou cansada» - Big Brother
05:13

Catarina Miranda deixa recado enigmático: «Não é ciúmes, só estou cansada»

19:45
Jéssica Vieira lança aviso: «Na hora certa vocês vão ver como a banda toca» - Big Brother
05:13

Jéssica Vieira lança aviso: «Na hora certa vocês vão ver como a banda toca»

19:38
Inédito! Adriano Silva Martins faz comunicado inesperado sobre episódio dentro da casa - Big Brother
00:41

Inédito! Adriano Silva Martins faz comunicado inesperado sobre episódio dentro da casa

19:37
O banho de Bruna que deu que falar... e não foi só pela água - Big Brother
03:08

O banho de Bruna que deu que falar... e não foi só pela água

19:04
O temido castigo do tubarão já tem novas “presas”. Conheça as vítimas da semana - Big Brother
04:35

O temido castigo do tubarão já tem novas “presas”. Conheça as vítimas da semana

18:54
«Isto doeu-lhe muito»: Marta Gil comenta reação de concorrente - Big Brother
02:51

«Isto doeu-lhe muito»: Marta Gil comenta reação de concorrente

18:49
Polémico! Ana Duarte destrói Catarina Miranda: «Ninguém te suporta» - Big Brother
05:33

Polémico! Ana Duarte destrói Catarina Miranda: «Ninguém te suporta»

18:40
Kina expõe a estratégia de Miranda: «Aqui todos somos alvos da Catarina» - Big Brother
04:16

Kina expõe a estratégia de Miranda: «Aqui todos somos alvos da Catarina»

18:33
Kina fala sobre o comportamento contraditório de Miranda: «Um dia trata-me mal, no outro trata bem » - Big Brother
02:35

Kina fala sobre o comportamento contraditório de Miranda: «Um dia trata-me mal, no outro trata bem »

18:19
«És um invejoso»: Catarina Miranda dispara contra Viriato Quintela - Big Brother
04:35

«És um invejoso»: Catarina Miranda dispara contra Viriato Quintela

18:12
Daniela Santos deixa farpa sobre ataques a Kina: «Agora já não faz tanta confusão ver dois miúdos a atacar (…)» - Big Brother
04:11

Daniela Santos deixa farpa sobre ataques a Kina: «Agora já não faz tanta confusão ver dois miúdos a atacar (…)»

18:06
Daniela Santos critica Afonso Leitão em direto e deixa frase que está a dar que falar: «Ele devia ter posto um travão» - Big Brother
03:54

Daniela Santos critica Afonso Leitão em direto e deixa frase que está a dar que falar: «Ele devia ter posto um travão»

18:02
Última Hora! Daniela Santos abre o coração e fala sobre Afonso Leitão - Big Brother
06:38

Última Hora! Daniela Santos abre o coração e fala sobre Afonso Leitão

17:51
«Eu não queria prejudicar ainda mais alguém que eu gostava»: o dilema emocional de Daniela Santos com Afonso Leitão - Big Brother
02:26

«Eu não queria prejudicar ainda mais alguém que eu gostava»: o dilema emocional de Daniela Santos com Afonso Leitão

17:46
O que Daniela Santos sentiu ao sair do Big Brother Verão? A resposta vai surpreender - Big Brother
04:13

O que Daniela Santos sentiu ao sair do Big Brother Verão? A resposta vai surpreender

17:39
Bruna sente-se desrespeitada e confronta colegas: «Não tiveram respeito por mim» - Big Brother
01:12

Bruna sente-se desrespeitada e confronta colegas: «Não tiveram respeito por mim»

17:25
Bruna prevê conflito e avisa Kina: «Vão cair em peso em ti» - Big Brother
06:17

Bruna prevê conflito e avisa Kina: «Vão cair em peso em ti»

17:17
Sozinha e indignada, Kina vira-se para as câmaras e revela tudo - Big Brother
05:01

Sozinha e indignada, Kina vira-se para as câmaras e revela tudo

17:06
Cheirinho a bolo no ar! Veja a receita que Kina e Ana Duarte estiveram a preparar - Big Brother
09:10

Cheirinho a bolo no ar! Veja a receita que Kina e Ana Duarte estiveram a preparar

16:31
A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia - Big Brother
04:21

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

16:04
Catarina Miranda apanhada pelo Big a tentar códigos para abrir a caixa do passaporte para a final - Big Brother
01:45

Catarina Miranda apanhada pelo Big a tentar códigos para abrir a caixa do passaporte para a final

Vídeo de Maycon e Daniela Santos juntos na noite está viral. Depois de desistir, a ex-concorrente diverte-se em companhia inesperada

  Big Brother
  • Há 2h e 52min
Vídeo de Maycon e Daniela Santos juntos na noite está viral. Depois de desistir, a ex-concorrente diverte-se em companhia inesperada

Por esta ninguém esperava. Maycon Douglas e Daniela Santos mostram-se juntos em festival, poucos dias após a polémica desistência da bailarina do programa Big Brother Verão.

Maycon Douglas e Daniela Santos divertem-se no festival ‘O Sol da Caparica’ e partilham vídeo nas redes sociais.

Na madrugada desta sexta-feira, 15 de agosto, Maycon Douglas, ex-concorrente da Secret Story 8, utilizou a rede social Instagram para partilhar um momento animado ao lado de Daniela Santos, ex-participante do Big Brother Verão.

Os dois ex-concorrentes da TVI estiveram juntos no festival O Sol da Caparica e decidiram registar a ocasião. No vídeo, publicado às 02h33, Maycon Douglas brinca com Daniela Santos e pergunta: «Daniela, como é que a banda toca? Gira lá». De imediato, a bailarina correspondeu ao desafio: «Estão a dizer para nós girarmos».

Entre risos, Maycon Douglas encerra o vídeo com boa disposição, dizendo: «Olé!».

Recorde a última entrevista de Daniela antes de desistir do programa...

Daniela Santos quebrou o silêncio sobre o passado com Afonso Leitão. A bailarina, que desistiu do Big Brother Verão na semana passada, foi convidada do Dois às 10 nesta terça-feira, 12 de agosto, e decidiu esclarecer a relação de ambos.

«Não, nós tivemos uma relação que não foi rotulada dessa forma, mas que foi uma relação. Não tenho por hábito ter relações de uma só noite», começou por explicar Daniela, acrescentando que a ligação dos dois foi realmente a amorosa e nunca foi «unilateral».

Sem rodeios, a bailarina revelou que sabia, desde início, que Afonso Leitão iria entrar no Big Brother Verão e que os dois fizeram uma espécie de acordo para não expor o relacionamento, até mesmo para o preservarem. «Não o quis expor e não é agora, por ego ou para ficar por cima da história. Não tive apaixonada sozinha, não tive uma relação sozinha. Desconfio muito quando dizem que as mulheres é que são malucas, não é o caso também», adiantou.

Na mesma conversa, Daniela Santos assumiu-se muito desiludida com Afonso Leitão pela falta de cuidado que o amigo especial teve para com ela dentro do Big Brother Verão.

«A Catarina aproveitou para me pôr na posição da 'outra'. Eu aí tive de dizer ao Afonso que tínhamos de dizer a verdade», referiu. «Mas hoje eu sou uma pessoa extremamente desiludida. Estou extremamente desiludida com a falta de cuidado e, mais do que isso, eu errei quando percebi que ele se afastou e tentei resolver, mas ele está a rejeitar-me», acrescentou.

Daniela Santos esclarece relação com Bruno de Carvalho

Ainda dentro do Big Brother Verão, Bruno de Carvalho acusou Daniela Santos de ter tentado ter um relacionamento com ele cá fora. A bailarina negou tudo e garantiu que o ex-presidente do Sporting tentou «inverter os papéis». O assunto voltou a ser tema no Dois às 10.

«Tive de me defender, tive de falar de coisas daqui de fora, mas eu não podia continuar a ver um homem a acusar-me de coisas que não eram certas e ficar calada. O Bruno não é uma pessoa que eu queira contacto, mas desejo de coração que ele se encontre», esclareceu.
 

Horas depois de marcar presença no programa Dois às 10, da TVI, onde falou pela primeira vez sobre a sua desistência do Big Brother Verão e sobre a relação com Afonso Leitão, Daniela Santos partilhou uma longa mensagem com os fãs

«Fica sempre a sensação de que ficam coisas por dizer. Mas falei com o coração como sempre e sobretudo com o cuidado pelos outros que gostava que tivessem comigo», começou por escrever.

A ex-concorrente do reality show referiu que o público já conheceu «praticamente todas as facetas» da sua personalidade, reconhecendo que a sua forma intensa e «demasiado expressiva» pode, por vezes, transmitir uma imagem errada. «Eu não sou obsessiva com ninguém, por isso quem me conhece defende-me, eu amo é demais as pessoas da minha vida e talvez por isso, mesmo com o meu mau feitio, me queiram manter nas suas vidas.»

Daniela explicou que procura não transformar relações que tiveram bons momentos em sentimentos negativos, referindo-se à forma conturbada como terminou a sua relação com Afonso Leitão. «Nunca o fiz», disse. A ex-participante também quis sublinhar que a sua condição de mãe não lhe retira o direito de viver novas histórias de amor. «Queria sim, e isto foi a única coisa que me incomodou de tudo o que li e vi, que percebessem que posso ser mãe e ter 33 anos mas que não perdi por isso o direito de me apaixonar por alguém. Que qualquer mulher pode amar de novo, ser feliz, fazer o que entender, tenha 30, 40 ou 50 anos, 1 ou 10 filhos.»

«Não sejam maus, a vida é mais bonita se formos solidários uns com os outros», apelou ainda.

«O meu erro foi acreditar em pessoas recentes na minha vida», atira Daniela Santos

Na mesma publicação, Daniela Santos assumiu erros cometidos dentro do jogo. «O primeiro foi acreditar novamente em pessoas recentes na minha vida, o 2 foi, por querer proteger quem (meu me) estava a ver em casa, andar a escolher palavras bonitas para dizer o simples, dando abertura para outras narrativas dentro da minha que era a vida real, e o 3 foi, por desespero de ser ouvida, dizer 100 vezes as mesmas coisas e isso tornar-se cansativo, tanto lá dentro como cá fora, e dar abertura para mil e um julgamentos.»

Apesar de considerar que a entrada no programa, depois de meses seguidos em televisão, não foi a decisão mais inteligente, garante não se arrepender: «Aprendi muito. Muito menos me arrependo de ter desistido, escolhi o respeito por mim e pelos meus. Escolhi o aniversário do meu filho e a minha vida bonita.»

Daniela terminou a mensagem dizendo sentir-se «aliviada, tranquila e acima de tudo de consciência tranquila», reforçando a crença de que «o bem vence sempre» e que «vencer não se resume a ganhar um programa de televisão». 

