Maycon Douglas quebra silêncio sobre alegada traição. Afinal como está a relação com Renata Reis?

Esclarecimento sobre rumores: Maycon Douglas quebra o silêncio e desmente rumores de traição: «Eu e a Renata...»

Trabalho inesperado prolongou estadia na Color Party e gerou mal-entendidos

Ex-concorrente critica «criatividade a mais e jornalismo a menos» numa reação sem papas na língua.

Maycon Douglas, ex-concorrente do Secret Story 8, reagiu esta quarta-feira, 16 de abril, às alegações de traição à namorada, Renata Reis, que surgiram na imprensa. Através das redes sociais, o influenciador decidiu pôr fim aos rumores e esclarecer o que realmente aconteceu.

No centro da polémica esteve a sua participação na Color Party, evento que motivou especulações sobre um eventual afastamento de Renata Reis: «Fui apenas trabalhar para a Color Party, fui fazer um evento e ia-me vir embora. Mas correu tão bem que ainda tive outros trabalhos, tive de ficar lá e aproveitei a oportunidade», justificou.

O influenciador explicou ainda que teve de alterar os seus planos devido a compromissos profissionais: «Era para me vir embora no dia de anos da minha mãe, dia 9, e não vim. Vim no dia a seguir porque surgiu trabalho.»

Quanto ao estado atual da sua relação com Renata Reis, Maycon foi direto: «Eu e a Renata estamos bem». O jovem aproveitou para criticar a publicação que lançou as alegações de traição: «A cereja no topo do bolo é uma revista que passou a semana inteira a ligar para fazer uma entrevista sobre mim e a Renata, e depois lança uma notícia que nem eles próprios validam.»

Maycon Douglas terminou o seu desabafo a dizer: «Está tudo explicado, não me vou alongar sobre esse assunto.»

