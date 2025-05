Maycon Douglas visto com ex-concorrente da Casa dos Segredos numa 'escapadinha' em Aveiro

Conheceram-se durante a oitava edição da Casa dos Segredos, mas o amor não vingou. Renata Reis e Maycon Douglas entraram com o segredo «somos um casal falso», mas acabaram mesmo por se apaixonar e namoraram durante alguns meses. No entanto, no passado dia 1 de maio, o casal surpreendeu tudo e todos ao anunciar que seguiram caminhos diferentes. Tão diferentes que, pouco tempo depois, Renata Reis entrou na casa do Big Brother 2025 como convidada especial e Maycon Douglas continua a sua vida cá fora.

A aproveitar a vida de solteiro da melhor forma que pode, Maycon decidiu aproveitar o calor que se faz sentir em Portugal para fazer uma 'escapadinha' especial a Aveiro. Por lá, encontrou-se com um outro ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, Ruben Silvestre, com quem tem partilhado várias fotografias. Os dois têm almoçado juntos, foram à praia e até houve direito a passeio de barco pela ria de Aveiro.

Depois de semanas de rumores, especulações e alegações de traição, Renata Reis e Maycon Douglas, ex-concorrentes do reality show Secret Story – A Casa dos Segredos, quebraram finalmente o silêncio e confirmaram o fim do namoro que conquistou o público.

A jovem influenciadora de 25 anos recorreu às redes sociais, no passado dia 1 de maio, para esclarecer o momento delicado que está a atravessar: «Quero partilhar algo com o coração tranquilo. Tenho recebido muitas mensagens, e compreendo a curiosidade e até a preocupação de quem me acompanha. A minha opção pelo silêncio até agora não foi falta de clareza, foi uma escolha de respeito», escreveu.

A separação surge após semanas de tensão, alimentadas por rumores de uma alegada traição por parte de Maycon Douglas, de 27 anos, durante uma saída à noite numa discoteca em Espanha, no festival La Punta. Apesar de Renata ter publicado recentemente uma mensagem de aniversário dirigida a Maycon — repleta de carinho —, muitos fãs acreditaram numa possível reconciliação. Contudo, essa esperança foi agora desfeita.

«Sim, a nossa relação chegou ao fim. E sim, foi uma surpresa a forma como tudo se tornou público. Mas isso não muda quem sou, nem a forma como procuro agir: com calma, com dignidade e, acima de tudo, com verdade», afirmou ainda a influenciadora, sublinhando que tem procurado manter-se serena e afastada de polémicas.

«Lutar por alguém não significa fazê-lo de forma pública. Às vezes, as maiores entregas acontecem no silêncio, longe das câmaras e das redes», acrescentou, numa mensagem que fez reagir os seguidores.

Também Maycon Douglas se pronunciou nas redes sociais esta tarde, confirmando a separação e pedindo respeito por este momento íntimo: «Tenho recebido muitas mensagens nos últimos dias, e quero agradecer a cada pessoa que se preocupou, enviou carinho, ou simplesmente quis entender o silêncio. Sim, a minha relação com a Renata chegou ao fim, e mesmo sendo um assunto pessoal não poderia deixar de dar uma palavra a quem sempre nos acompanhou com tanto afeto».

Num tom calmo e consciente, o ex-concorrente acrescentou: «Nem tudo precisa de ser explicado ou exposto para ter valor, ficaram memórias sinceras, gestos de cuidado e um carinho que não se apaga. O fim de um ciclo não apaga o que foi vivido e eu sigo com gratidão no coração e consciência tranquila. Não quero alimentar os rumores nem entrar em disputas, porque não é o meu caminho. Escolho a paz, a maturidade e o respeito — por mim, por ela e por todos os que nos seguem».