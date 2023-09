Melão atualiza estado de saúde após acidente de mota

Melão, ex-concorrente do Big Brother Famosos, está internado na sequência de um acidente de mota. O cantor dá deu declarações a explicar como está o seu estado de saúde.

«Eu ia devagar e aconteceu tudo muito rápido. Foi um senhor que não parou num Stop e veio contra nós», explicou, em declarações à revista Nova Gente. Melão revela ainda que terá de se submeter a uma cirurgia.

«Tenho o pé partido em vários sítios, mas o joelho não está tão mau quanto se pensava. Vou ser operado e ainda tenho umas semanas de recuperação pela frente.»

O acidente aconteceu no último domingo, dia 24. A namorada do cantor, Sofia Branco, seguia na mesma viatura e também está internada. «Também está bem, dentro do possível».