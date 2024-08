Bomba! Merche Romero casou-se nas Maldivas! Saiba tudo

Ontem, dia 9 de agosto, estreou o 'Bom Dia Alegria', programa do novo canal, 'V+TVI', do qual Zé Lopes e Merche Romero são os apresentadores. Esta estreia ficou marcada por uma grande revelação! Merche Romero revelou que se casou com Fábio Pinto durante as suas férias nas Maldivas, há duas semanas:

«Foi o segredo mais bem guardado dos últimos tempos na minha vida, eu sou a típica que quando tenho realmente uma notícia boa para dar, eu não consigo aguentar, e desta vez foi o momento mais bonito da minha vida». E, acrescentou: «Vivi isto de uma forma tão especial, tudo fluiu, tudo aconteceu de uma forma natural. Casei como sempre sonhei, casei apaixonada, no paraíso, numa ilha deserta, eu e ele, com o homem que eu amo».

Veja tudo, aqui: