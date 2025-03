«Homem do campo, simples e trabalhador». O concorrente do Big Brother que quer representar o interior de Portugal

Esta é a divisão 'abandonada' da casa que promete causar o caos: As primeira imagens do temido Armazém

Micael Miquelino: o «homem do campo» que sonha comprar o monte do avô se vencer o Big Brother

A gala de estreia do Big Brother 2025 está a ser repleta de emoções. Cláudio Ramos já apresentou Micael Miquelino, de 24 anos, o concorrente que se define como «um homem do campo, simples e trabalhador». Micael Miquelino, de São Teotónio, tem como objetivo representar o interior de Portugal. Este concorrente do Big Brother afirma ser «muito orgulhoso» das suas origens.

Micael é natural de São Teotónio, no concelho de Odemira, e cresceu com o avô, no campo. É empresário e tem o seu próprio negócio de madeiras, cortiças e limpezas de mato, sentindo muito orgulho nas suas origens. Diz-se "um homem do campo, simples e trabalhador ", que quer mostrar no Big Brother que o interior também merece representação.

Solteiro, confessa que com as mulheres nem sempre tem sorte, mas não perde o bom humor. Tem um olho de cada cor e uma cicatriz na testa de um acidente em criança. Considera-se rijo e admite que tem mau feitio quando se irrita. Se ganhar o prémio final, o sonho é comprar o monte que foi do avô.

