A emocionante Curva da Vida de Micael Miquelino: «Vivi até aos quatro anos sem casa de banho»

Micael Miquelino partilhou a sua Curva da Vida.

O concorrente deu um testemunho emocionante na gala deste domingo.

Micael Miquelino, de 24 anos, partilhou a sua Curva da Vida este domingo na gala do Big Brother 2025, comandada por Claudio Ramos.

No testemunho emotivo, o concorrente, natural de São Teotónio, no concelho de Odemira, contou: «Vivi até aos quatro anos sem casa de banho, a minha mãe dava-me banho numa pia. Em novembro de 2008 fui para São Teotónio onde moro hoje, ainda me senti mais vazio. Dá-me confusão falar do meu passado, se fosse por mim nunca tinha abalado».

«Os meus pais nunca nos conseguiram dar tudo, davam-nos aquilo que podiam. A minha mãe sempre fez limpezas, o meu pai sempre foi uma pessoa que nunca teve medo do trabalho e nisso considero-me parecido com ele», acrescentou o concorrente.

Micael continuou a partilha: «O meu avô foi sempre agricultor, sempre gostei de andar com ele atrás das vacas (...) É um objetivo que eu tenho de vida, comprar o monte do meu avô e dar novamente vida. O meu avô sempre foi especial e faleceu a 24 de dezembro de 2020, desde esta data nunca mais senti nenhum Natal».

«O Natal era tudo em família, éramos sempre unidos e neste momento parece que se estão a dividir. Antes era uma casa cheia de alegria, éramos sempre muitos, de 40 passámos a ser quatro, por causa da separação dos meus pais», disse em lágrimas.

O concorrente falou com mágoa desse acontecimento: «Nunca esperei, disseram que se iam separar, que era o melhor para os dois. Comecei a sair à noite, a fumar, a beber e dei muitas chatices à minha mãe, chegava às 3h da manhã».

«Fui morar com o meu pai, custou-me um pouco porque eu estive meses sem falar com a minha mãe. Eu posso agradecer porque a melhor coisa na vida que tenho é a minha mãe e ela percebeu que aquilo foi uma situação de um jovem e eu não pensei, mas ela sabe que é a melhor coisa que eu tenho na vida», afirmou.

Micael rematou: «Arrisquei a trabalhar por conta própria, houve meses e meses sem descansar um dia e em 2024 consegui comprar o meu primeiro trator, mais um objetivo concluído e sinto-me orgulhoso».

Esta partilha aconteceu numa gala recheada de surpresas e emoções fortes. O Big Brother colocou os maiores rivais do jogo frente a frente, em confrontos que foram imperdíveis.

Mas não ficámos por aqui: Com grupos já formados na casa, algumas consequências ditaram mesmo o futuro dos concorrentes, que receberam nomeações diretas e imunidades.

Resta-nos ainda esperar por saber quem será o concorrente expulso desta noite e pela prova do líder que, segundo o Instagram oficial do Big Brother, «vai testar a agilidade e rapidez dos concorrentes» e tem tudo para ser imperdível. Faltam ainda as nomeações que acontecem no final da gala de hoje.