Nunca antes visto em televisão. Ex-concorrente do Big Brother deixa Manuel Luís Goucha com as mãos na cabeça: «Era melhor não ter dito isso»

Micael Miquelino comenta percurso no Big Brother após expulsão e o inesperado acontece em direto.

Natural de São Teotónio, no concelho de Odemira, Micael foi um dos mais recentes concorrentes a abandonar a casa do Big Brother. Após a saída inesperada, o agora ex-concorrente fez um balanço da sua passagem pelo programa, onde revelou ter vivido a experiência com autenticidade e sem filtros. «Podia ter sido de outra maneira», afirmou Micael sobre a sua expulsão, que o deixou 'em baixo'.

Ligado profissionalmente aos setores da madeira, cortiça e limpeza de mato, Micael descreve-se como um «homem simples, trabalhador e ligado à terra» . Entrou no reality show com o propósito de dar a conhecer quem é realmente, e garante que foi bem acolhido pelos restantes concorrentes. Durante a conversa, revelou ter um vício: o tabaco. Goucha, por sua, vez, deixou um simpático conselho para que o jovem não fume mais, pelo bem da saúde.

«Aprendi muita coisa», confessou Micael, refletindo sobre a sua passagem pelo programa. A dada altura, o apresentador aproveitou o momento para brincar com o ex-concorrente e, entre risos, acabou por lhe dar uma pequena lição de português e explicar o significado de algumas 'palavras caras', que o ex-concorrente desconhecia.

Contudo, algumas expressões típicas da sua região causaram confusão entre os colegas. Uma delas foi proferida em direto, surpreendendo até Manuel Luís Goucha, que reagiu com humor: «Era melhor não ter dito. Não estava à espera dessa. Isto vai direto para as redes sociais!», comentou entre risos, colocando as mãos na cabeça.

Oiça aqui a expressão cómica:

Com um olho de cada cor e uma cicatriz na testa provocada por um acidente de mota em criança, Micael não esconde as suas marcas — físicas ou emocionais. Solteiro, assume que nem sempre tem sorte no amor, mas recusa perder o otimismo. Agora fora do jogo, Micael volta à sua terra, aos negócios e à vida simples no campo — com a mesma vontade de lutar pelos seus